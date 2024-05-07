Курьер мошенников обокрал пенсионерок на 1,8 млн рублей и попался полиции

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в краже 1,8 млн рублей у пенсионерок мошенническим путем. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники уголовного розыска региона вышли на след ранее судимого за имущественные преступления 31-летнего мужчины. По версии следствия, он помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пожилых людей, выполняя функции курьера. Он забирал у пенсионерок деньги, представляясь сотрудником правоохранительных органов, а затем отправлял их сообщникам, оставляя себе 5% от суммы.

Сообщается, что мужчина успел похитить у потерпевших в возрасте от 76 до 92 лет 1,8 млн рублей. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве мошенники оформляли кредиты под видом договоров на работу актерами.