50 раненых палестинских бойцов выедут из сектора Газа на лечение за границу

Соглашение о перемирии с Израилем, одобренное радикальным движением ХАМАС, на первом этапе предусматривает выезд на лечение за пределы сектора Газа через границу с Египтом по меньшей мере 50 участников боевых действий с палестинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В соглашении отмечается, что начиная с первого дня перемирия, не менее 50 раненых палестинских бойцов смогут выехать через контрольно-пропускной пункт Рафах для лечения за границей.

Соглашением также предусматривается расширение контрольно-пропускного пункт Рафах, снятие ограничений для выезда, движения товаров и торговли.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты, ООН, Египет и Катар выступят в роли гарантов выполнения договора об установлении перемирия в секторе Газа.

5 мая палестинское движение ХАМАС заявило об интересе к соглашению с Израилем по прекращению огня.

Ранее Си Цзиньпин назвал условие урегулирования конфликта в Палестине.