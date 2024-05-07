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50 раненых палестинских бойцов выедут из сектора Газа на лечение за границу

50 раненных членов ХАМАС смогут выехать из сектора Газа для лечения за границей

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соглашение о перемирии с Израилем, одобренное радикальным движением ХАМАС, на первом этапе предусматривает выезд на лечение за пределы сектора Газа через границу с Египтом по меньшей мере 50 участников боевых действий с палестинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В соглашении отмечается, что начиная с первого дня перемирия, не менее 50 раненых палестинских бойцов смогут выехать через контрольно-пропускной пункт Рафах для лечения за границей.

Соглашением также предусматривается расширение контрольно-пропускного пункт Рафах, снятие ограничений для выезда, движения товаров и торговли.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты, ООН, Египет и Катар выступят в роли гарантов выполнения договора об установлении перемирия в секторе Газа.

5 мая палестинское движение ХАМАС заявило об интересе к соглашению с Израилем по прекращению огня.

Ранее Си Цзиньпин назвал условие урегулирования конфликта в Палестине.

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