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Как выглядит российский кроссовер Aurus Komendant. Он стоит почти $600 тысяч

В Гараже особого назначения в Москве прошла презентация третьей модели российского бренда Aurus — кроссовера Komendant. Автомобиль унифицирован с седаном Senat, он построен на той же модульной платформе и оснащен тем же двигателем — это 4,4 литровый твин-турбо V8 мощностью 598 л.с. Коробка — 9-ступенчатый автомат, привод — полный, подвеска — пневматическая.

Предполагается, что Komendant должен поступить в продажу в 2024 году, пока на заводе в Елабуге будут собирать пилотную партию. Стартовая цена, которую называет производитель — 33,7 млн рублей ($586 тыс. по курсу ЦБ на 29 сентября). Прямой конкурент российского кроссовера, Rolls-Royce Cullinan, стоит от $351 тыс., базовый Mercedes-Maybach GLS-Klasse — от $166 тыс., Bentley Bentayga — от $167 тыс. (данные американского портала Car and Driver, официально эти модели в Россию не поставляются).

Как выглядит новый автомобиль бренда, который в рамках проекта «Кортеж» делал машину для президента России (бронированный Aurus Senat Limousine), — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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