«Я теряю всё, но ты теряешь больше, и ушёл в закат»: как прошло прощание с Борисом Моисеевым
В траурном зале Троекуровского кладбища прошло прощание с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым. Певец скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.
В помещении с гробом приглушенно звучали песни Бориса Моисеева. На похороны артиста пришли десятки людей: и поклонники его песен, и коллеги по цеху. Среди них – поп-певец Сергей Пенкин и певица Алена Апина.
Кроме того, с артистом пришли проститься Клара Новикова, бывший солист группы «На-На» Павел Соколов, Елена и Татьяна Зайцевы. Приехали также Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Николай Басков – все в темных очках. Венки прислали Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев, семья Кобзон.
Своей семьи и родных у Моисеева не было – кроме 82-летнего брата Маркса Толкача, проживающего в Канаде.
Как сообщает «ВокругТВ», организовать похороны и прощание Бориса Моисеева помогла Алла Пугачева, недавно покинувшая Россию.
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