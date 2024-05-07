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Президент Кубы заявил о начале рабочего визита в Россию

Президент Кубы начинает рабочий визит в РФ, чтобы обсудить двустороннюю повестку

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Ernesto Mastrascusa/AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в соцсети X, что начинает рабочий визит в Россию.

«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — сказано в сообщении.

В другой публикации Диас-Канеля говорится, что кубинская делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Все это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — отметил глава Кубы.

До этого российский помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что 9 мая Путин проведет обсуждение ряда вопросов с приглашенными на парад Победы президентами латино-американской Кубы, азиатского Лаоса и африканской Гвинеи-Бисау.

По словам Ушакова, на парад Победы 9 мая в Москве будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных России стран.

Ранее Путин заявил об успешном преодолении Россией исторических вызовов.

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