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Россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть в июне

OneTwoTrip: в июне можно недорого отдохнуть во Вьетнаме и Таиланде

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Shutterstock

В начале лета выгоднее всего отдыхать в Азии, а именно — во Вьетнаме и Таиланде. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первое место рейтинга занял Нячанг, где сутки в отеле категории «три звезды» стоит в среднем 1 500 рублей. Следом идут Пхукет, где жилье обойдется в 1 800 рублей, и Паттайя со средней стоимостью ночи 2 000 рублей. На четвертой строчке Ханой — здесь можно остановиться в гостинице за 2 600 рублей в сутки.

В десятке также оказались Ереван (2 700 рублей за ночь), Баку (2 800 рублей), Шанхай (3 000 рублей), Убуд (3 200 рублей), Тбилиси (3 300 рублей) и Куала-Лумпур (3 400 рублей).

В список направлений, где в июне ночь в отеле обойдется меньше пяти тысяч рублей, вошли Гуанчжоу (3 500 рублей), Самуи (3 600 рублей), Шарм-эш-Шейх (3 700 рублей), Санья (4 000 рублей), Хургада (4 100 рублей), Белград (4 200 рублей), Алматы (4 300 рублей), Ташкент (4 300 рублей), Стамбул (4 300 рублей) и Батуми (4 300 рублей).

Ранее выяснилось, что россияне стали больше, чем раньше, ждать путешествий.

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