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В США проходят испытания обновленная БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

Пентагон проводит испытания обновленной БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

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Global Look Press

Министерство обороны США начало очередной этап испытаний обновленной версии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A3 HERCULES, предназначенной для эвакуации модернизированных танков Abrams. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает Army Recognition.

В настоящее время две БРЭМ испытываются на надежность и ремонтопригодность на испытательном полигоне Юма, расположенном в штате Аризона. В ходе тестов каждая машина прошла свыше 4800 километров. Кроме того, на полигоне испытывается лебедка, которая должна работать с весом около 80 тонн. Испытания БРЭМ начались в марте и продлятся до конца нынешнего года.

До этого сообщалось, что российская группировка войск «Центр» уничтожила еще один американский танк Abrams, состоящий на вооружении армии Украины.

Ранее в Москве открылась выставка трофейной техники.

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