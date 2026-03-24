Активы главы минздрава Кубани Филиппова арестовали по делу о мошенничестве

В Краснодарском крае судебные приставы приступили к аресту активов главы регионального Минздрава Евгения Филиппова, который ранее был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Октябрьский районный суд Краснодара выдал соответствующий исполнительный лист еще 19 марта, а уже на следующий день было инициировано исполнительное производство с целью наложения ареста на имущество Филиппова.

Следствие утверждает, что в период с ноября 2015 по декабрь 2025 года, занимая должность министра здравоохранения, Филиппов организовал фиктивное трудоустройство на должность заведующего кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете. Таким образом, ему удалось похитить свыше 7,5 млн рублей из федерального бюджета, выделенного Министерству здравоохранения РФ, и использовать эти средства в личных целях.

По предварительным оценкам, за время незаконной деятельности Филиппов и связанные с ним лица смогли приобрести недвижимость на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей.

