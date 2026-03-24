Экономист назвала справку, по которой должны повысить пенсию

Ключевой документ, позволяющий оценить свои пенсионные права — справка об их размере из Социального фонда России (СФР). Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает РИА Новости.

По словам экономиста, получить этот документ россияне могут через сайт «Госуслуги» или лично в отделении соцфонда. Иванова-Швец отметила, что рекомендация особенно актуальна для граждан, работавших в 1990-е годы.

«Этот период был отмечен массовыми неофициальными трудовыми отношениями, задержками зарплат и отпусками за свой счет. Из-за этого многие граждане при выходе на пенсию сегодня сталкиваются с проблемами», — подчеркнула эксперт.

До этого стало известно о повышении пенсии в России с 1 апреля. Отмечается, что средний размер социальной пенсии после индексации составит 16,5 тыс. рублей в месяц. В соцфонде уточнили, что выплаты россиянам увеличатся на 6,8%, в результате чего средняя пенсия по стране вырастет более чем на 1 тысячу рублей.



