Плати или уходи с «упрощенки»: малому бизнесу поставили жесткие условия

«Ъ»: МСП могут столкнуться с проблемой оплаты НДС после внедрения системы СПОТ
Shutterstock

Запуск национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT) с введением обеспечительного платежа несет в себе риски повышения нагрузки на малый бизнес (МСП). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, новая схема обеления поставок товаров предполагает предварительную уплату налога добавочной стоимости (НДС) в составе обеспечительного платежа. Однако эта мера не позволит самозанятым, не являющимся плательщиком этого налога, сделать вычет уплаченного «входящего» НДС. Таким образом, налог останется в стоимости ввезенного товара, передает издание.

«Многим МСП-компаниям придется делать выбор: оставаться на упрощенном и патентном режимах налогообложения или же переходить на общий для получения вычета», — говорится в публикации.

Д этого стало известно, что в рамках мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики будет расширен информационный обмен между ФНС и Центральным Банком России. Так, предполагается, что налоговое ведомство будет передавать данные ЦБ о счетах россиян, на которые систематически переводят различные суммы физические лица. Притом, эта мера контроля коснется тех граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Ранее в ГД предложили изменить схему уплаты НДФЛ для малого бизнеса.

 
