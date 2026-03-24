Названо простое блюдо, которое повышает иммунитет

Врач Сайно: в курином бульоне содержатся важные для иммунитета аминокислоты
В курином бульоне содержатся необходимые организму вещества, в том числе важные для иммунитета аминокислоты. Добавление в бульон специй усиливает его отхаркивающее действие, приводит к приливу крови к слизистым и улучшению иммунитета, рассказала «Газете.Ru» врач, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

«Бульоны известны издревле, причем часто о них говорят как о лекарстве, благоприятно влияющим на организм больного человека. С развитием науки ученые начали исследовать различные бульоны на их полезные и целебные свойства. Современные исследования подтвердили, что куриный бульон действительно помогает пациентам при простуде. Кроме того, бульон полезен и спортсменам, поскольку восстанавливает электролитный баланс при тренировках и восстановлении и наращивании мышц. Куриный бульон полезен для организма благодаря составу, который включает коллаген, минералы (калий, магний, фосфор), аминокислоты (глицин и пролин) и электролиты», — отметила врач.

По словам врача, в бульоне содержится химическое вещество карнозин, которое подавляет воспалительные процессы, сопровождающие протекание ОРВИ, и цистеин — аминокислота, помогающая легче откашливаться. Это помогает снизить воспаление в горле и носоглотке, облегчить кашель.

«Кроме того, куриный бульон содержит L-карнитин, который способствует транспорту жирных кислот в жизненно важные органы. Добавление в бульон специй усиливает его отхаркивающее действие, приводит к приливу крови к слизистым и улучшению иммунитета. Также полезны бульоны на рыбе. Он богат омега-3 — жирными кислотами, белком, витамином D, йодом, способствует защите сердца и щитовидной железы», — отметила врач.

Ранее психолог объяснила, почему мошенники, обманывающие пенсионеров и матерей, не испытывают вины и стыда.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!