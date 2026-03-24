Возросло количество пострадавших при взрыве дома в Севастополе

Развожаев: при взрыве многоэтажного дома в Севастополе пострадали восемь человек

В результате взрыва многоэтажного дома в Севастополе ранено восемь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что пострадавшим оказывыется вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, на месте происшествия и в пункте временно размещения с людьми работают психологи МЧС.

Развожаев уточнил, что в ликвидации последствий взрыва участвуют 179 человек и 51 единица техники. Жители двух пострадавших домов эвакуированы в пункт временного размещения в ближайшей школе, откуда их переведут в пансионат.

Губернатор предупредил, что возникшей ситуацией могут воспользоваться мошенники и начать собирать деньги якобы для помощи жильцам. В связи с этим Развожаев призвал доверять только официальной информации.

До этого сообщалось, что взрыв прогремел в доме на западе города около 23:50. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоящие во дворе дома.

