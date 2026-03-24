В Госдуме призвали поднять минимальную зарплату учителей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости повышения минимальной заработной платы учителей в стране до 140 тыс. рублей за одну ставку. Своим мнением политик поделился в интервью ТАСС.

По его словам, данные Росстата за 2025 год показывают, что средняя зарплата педагогов составляет 56 тыс. рублей при работе на 1,6 ставки, в то время как средняя зарплата по стране достигла 100 тыс. рублей.

Миронов считает, что учителя, как высококвалифицированные специалисты, должны получать вдвое больше, чем средняя зарплата по экономике, причем 70% их дохода должна составлять базовая ставка. Исходя из текущих экономических реалий, он предлагает ориентироваться на сумму в 140 тыс. рублей как на базовую зарплату учителя.

По мнению Миронова, это позволит решить проблему кадрового дефицита в образовании, снизить нагрузку на учителей и улучшить качество преподавания.

Он также напомнил о рекомендации Минпросвещения ограничивать нагрузку педагогов 1,4 ставки, превышение которой должно быть возможным только с согласия самого учителя.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата учителей ниже медработников на 10 тысяч рублей.