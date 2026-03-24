Россиянам объяснили, как отразится маркировка автозапчастей на их качестве

Обязательная маркировка для ряда автомобильных запчастей, которую собираются ввести в России, не всегда является гарантией качества запчасти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Расширение списка автомобильных товаров, подлежащих маркировке, должно помочь в борьбе с подделками, считает член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Тем не менее, он подчеркивает необходимость осторожного подхода к этому процессу.

«Нет ничего плохого в том, что определенные детали будут промаркированы — особенно, если речь идет о крупных и дорогих деталях. Однако помечать каждую пружинку или винтик в автомобиле, наверно, все же не стоит», — отметил Моржаретто.

В операторе системы «Честный знак» отметили, что маркировка позволяет создать полную цепочку отслеживания товара — от производства до магазина. Государство получает инструмент для контроля без давления на добросовестные компании, бизнес получает защиту от недобросовестной конкуренции, а потребители — уверенность в подлинности своих покупок.

При этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указывает на то, что наличие маркировки не всегда свидетельствует о качестве запчасти.

«Ввезенная по всем правилам подделка может быть промаркирована, а качественный товар, ввезенный с использованием тех или иных схем, и лазеек, будет без маркировки. Таким образом с точки зрения качества посредственная, но промаркированная деталь будет считаться легальной, а качественная контрабандная запчасть — нет», — пояснил Кадаков.

Минпромторг России намерен расширить перечень товаров, для которых обязательна специальная маркировка. Предусматривается поэтапное введение обязательной маркировки «отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин». Согласно проекту постановления, обязательная регистрация в системе маркировки начнется с 1 сентября текущего года, а сама обязательная маркировка деталей планируется с 1 декабря 2026 года.

