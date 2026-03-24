В Москве могут появиться агрессивные клещи-преследователи

Клещи рода Hyalomma (хиаломма) распространены в засушливых регионах Африки, Азии и Южной Европы. Однако из-за изменения климата (мягкие зимы) и миграции птиц их ареал активно расширяется на север: в Москве и Московской области могут появиться единичные особи, которые охотятся как агрессивные преследователи, рассказал «Газете.Ru» врач, главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Клещи рода Hyalomma достаточно крупные, их отчетливо видно. Имеют характерные полосатые конечности (желтые или светлые кольца на ногах), тело часто с мраморным или полосатым рисунком. Ротовой аппарат длинный и мощный, хорошо заметен, есть глаза, которые тоже видны как блестящие точки. Это позволяет им видеть и отслеживать движение жертвы.

«Разница между «обычными» (лесными/таежными) клещами и клещами рода Hyalomma настолько существенна, что затрагивает внешность, поведение, среду обитания и, самое главное, характер вызываемых заболеваний. Если сравнивать с бытовыми аналогиями: обычный клещ — это пассивный «засадчик», если клещ упал с вашей одежды, он не будет за вами бежать, а Hyalomma — агрессивный «охотник-преследователь». Это одни из немногих клещей, которые активно преследуют добычу. Развивают высокую скорость передвижения (до 1–2 метров в минуту, что для членистоногого очень быстро). Они реагируют на углекислый газ (дыхание), тепло тела и вибрацию почвы. Завидев человека или животное, они могут бежать за ним на расстояние до 10–15 метров. Если человек остановился отдохнуть в поле или степи, клещ может целенаправленно приползти к нему», — рассказал врач.

По словам Матюхина, эти клещи проявляют повышенную устойчивость ко многим распространенным акарицидным и репеллентным средствам. Из-за активного образа жизни и плотной хитиновой оболочки их сложнее «отпугнуть» запахом. Они также переносят вирус Крым–Конго (геморрагическая лихорадка, летальность при которой может достигать 40%) и другие.

«Вероятность миграции (распространения) клещей рода Hyalomma на территорию Европы, включая Москву, оценивается экспертами как реально существующая и растущая тенденция. Тем не менее вероятность формирования устойчивых популяций в настоящее время низка, однако нельзя исключать регулярный завоз единичных особей. Перелетные птицы, особенно наземно-кормящиеся виды, выступают в роли «транспорта». На сегодняшний день устойчивых (резидентных) популяций клещей Hyalomma в Московском регионе не зафиксировано. Их постоянный ареал в России ограничен южными областями: Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа», — заключил врач.

