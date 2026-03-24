Названы признаки адвокатов-мошенников, которые наживаются на россиянах

Мошенники продолжают наживаться на чужих бедах, выдавая себя себя за адвокатов и обещая решить любые проблемы. Как распознать этих аферистов и не попасться на их уловки, «Газете.Ru» рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты Московской области, магистр международного частного права (МГЮА им. Кутафина), преподаватель Яна Ковалевская.

Первое, на что Ковалевская советует смотреть, — статус.

«У мошенника отсутствует статус адвоката, то есть его нельзя найти в реестре Минюста РФ. А у действующего адвоката есть реестровый номер с регионом, как госномер у машины. Проверка занимает всего несколько минут», — объяснила эксперт.

Второй тревожный сигнал — деньги и бумаги. По словам адвоката, специалист всегда заключает соглашение, а оплата проходит через кассу адвокатской фирмы (бюро, коллегии или кабинета). Если человеку предлагают «просто скинуть на карту» и при этом тянут с соглашением или обходятся без него, следует насторожиться.

Собеседница издания также обратила внимание на прием с «закрывающими» бумагами заранее. По ее словам, псевдоадвокаты иногда приносят шаблонные документы и просят сразу подписать акт и фразу «претензий не имею», хотя работу еще не сделали. В нормальной практике поручение обсуждают с доверителем, а документы оформляют после выполненной помощи.

Рассказы про связи с оперативниками и обещания «порешать», тоже должны заставить усомниться в том, кто предлагает подобные услуги. «Адвокат не сотрудничает с органами, которые ведут оперативно-розыскную деятельность. И он не «вхож» к судье. Адвокатура независима, адвокат не влияет на суд», — подчеркнула Ковалевская.

Давление и искусственная срочность эксперт тоже относит к красным флагам. Это могут быть звонки, навязчивость, формулировки «или сейчас, или никогда». Подозрительно выглядит и внезапное исчезновение исполнителя, отказ от встреч и уход только в переписку. В таком случае Ковалевская посоветовала обращаться в адвокатскую палату региона, где состоит адвокат.

Особо она предостерегла от «железных» обещаний. «Если вам дают 100% гарантию результата, бегите как можно дальше. Адвокат не может обещать выигрыш, он может гарантировать добросовестную работу», — сказала эксперт. Еще один прием, по ее словам, — требование соблюдать тишину, когда доверителя пытаются изолировать от советов близких под предлогом тайны. И настоящий адвокат никогда не будет требовать брать кредит для оплаты его услуг.

«Перед тем как подписывать документы и оплачивать услуги, стоит проверить статус в реестре, запросить соглашение и подтверждение адвокатского образования, а любые обещания решить вопрос по знакомству воспринимать как повод прервать сотрудничество», — подытожила Ковалевская.

