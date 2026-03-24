Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Производители продуктов в России пожаловались на низкие цены в магазинах

Производители продуктов питания обратились в ФАС из-за конфликта с ретейлерами
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба от отечественных производителей продуктов питания на действия крупных торговых сетей. Ретейлеры, по мнению производителей, используют недобросовестные методы, перекладывая ответственность за собственную ценовую политику на поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

С соответствующим обращением к заместителю главы ФАС Тимофею Нижегородцеву выступили Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, «Союзнапитки» и «Руспродсоюз». Они указали на неразрешимые разногласия, возникшие при заключении контрактов на текущий год.

Ключевым спорным моментом является требование торговых сетей о фиксировании в договорах их собственной доходности и выплате компенсаций в случае, если фактическая прибыль окажется ниже заявленной. Под «доходностью» понимается разница между ценой, по которой товар закупается у производителя, и ценой, установленной на полке магазина.

Производители акцентируют внимание на том, что они не имеют контроля над розничными ценами, которые зачастую формируются автоматически с использованием алгоритмов. В стремлении привлечь больше покупателей сети иногда устанавливают цены ниже, чем у конкурентов, что влияет на их доходность.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев подчеркивает, что розничные сети зачастую сами теряют контроль над своей прибылью и, таким образом, стремятся переложить все финансовые риски на плечи производителей, компенсируя свои убытки через систему штрафов или предоставление дополнительных скидок.

В материале отмечается, что стремление ретейла переписать контракты в свою пользу можно объяснить снижением доходности бизнеса. Рентабельность продаж падает из-за сокращения реальных доходов и, соответственно, покупательной способности населения.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке грозит повышением цен на продукты.

 
Теперь вы знаете
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!