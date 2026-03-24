Производители продуктов в России пожаловались на низкие цены в магазинах

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба от отечественных производителей продуктов питания на действия крупных торговых сетей. Ретейлеры, по мнению производителей, используют недобросовестные методы, перекладывая ответственность за собственную ценовую политику на поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

С соответствующим обращением к заместителю главы ФАС Тимофею Нижегородцеву выступили Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, «Союзнапитки» и «Руспродсоюз». Они указали на неразрешимые разногласия, возникшие при заключении контрактов на текущий год.

Ключевым спорным моментом является требование торговых сетей о фиксировании в договорах их собственной доходности и выплате компенсаций в случае, если фактическая прибыль окажется ниже заявленной. Под «доходностью» понимается разница между ценой, по которой товар закупается у производителя, и ценой, установленной на полке магазина.

Производители акцентируют внимание на том, что они не имеют контроля над розничными ценами, которые зачастую формируются автоматически с использованием алгоритмов. В стремлении привлечь больше покупателей сети иногда устанавливают цены ниже, чем у конкурентов, что влияет на их доходность.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев подчеркивает, что розничные сети зачастую сами теряют контроль над своей прибылью и, таким образом, стремятся переложить все финансовые риски на плечи производителей, компенсируя свои убытки через систему штрафов или предоставление дополнительных скидок.

В материале отмечается, что стремление ретейла переписать контракты в свою пользу можно объяснить снижением доходности бизнеса. Рентабельность продаж падает из-за сокращения реальных доходов и, соответственно, покупательной способности населения.

