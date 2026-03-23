«Разбой на морских коммуникациях». Как Россия собирается бороться с захватом судов

МИД РФ: разбой и беспредел Запада в Балтийском море не останется без реакции

Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения свободы судоходства в Мировом океане, заявили сегодня в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули неприемлемость ситуации, при которой зарубежные страны «безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то «международных» санкций». Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что Россия изучает возможность размещения на торговых судах специальных средств защиты.

МИД РФ выступил с резким заявлением «в связи с противозаконными действиями стран Запада в Мировом океане». Поводом для него, как можно предположить, стал целый ряд недавних событий — таких как подрыв российского газовоза «Арктик Метагаз» недалеко от Мальты, задержание ВМС Франции танкера Deyna в Средиземном море и задержание танкера Sea Owl шведской береговой охраной.

Все эти суда характеризуются в Европе как часть «теневого флота» России, в Москве не признают даже существования такого термина.

«Под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства», — отметили в МИД РФ.

В ведомстве указали, что само понятие «теневой флот» было изобретено в Евросоюзе «ради лишения России доходов от международной торговли». Под прикрытием этого термина, которого нет в международном морском праве, «осуществляется разбой на морских коммуникациях».

«Международными являются лишь те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а односторонние незаконные рестрикции, принятые отдельными государствами или их объединениями ограниченного состава, не являются ни международными, ни легитимными», — напомнили в МИД РФ.

В ведомстве указали на двойственность позиции западных стран, при которой «суда под фальшивыми флагами, действующие в интересах самих европейских государств», не попадают под какие-либо ограничения со стороны ЕС.

Отдельно отмечено, что ни одно европейское государство не осудило «террористическую атаку безэкипажными катерами и беспилотниками на СПГ-танкер «Арктик Метагаз» под российским флагом в Средиземном море». В МИД РФ полагают, что удар был нанесен украинскими подразделениями, и «в этом случае Европа становится не просто молчаливым свидетелем, но и непосредственным соучастником бесчинств киевского режима».

«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», — отметили в министерстве.

В заявлении говорится, что российская сторона усматривает в таких действиях западных стран нарушение Конвенции ООН по морскому праву и примет меры для обеспечения принципа свободы судоходства.

«Специальные средства защиты»

В недавнем интервью «Коммерсанту» председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия рассматривает возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами.

«Сейчас прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ», — заявил Николай Патрушев.

По его словам, в России «все чаще отмечают, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства».

О необходимости охраны российских торговых судов не раз говорили в Госдуме. Так, в мае 2025 года об этом заявлял лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, для этого можно было бы привлекать частные военные компании.

«Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — говорил Миронов.

Ныне действующая Морская доктрина РФ не исключает применения силы для «обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, борьбы с морским пиратством и терроризмом».

Недавние происшествия с танкерами

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке в Средиземном море 3 марта вблизи территориальных вод Мальты. На борту находились 30 членов экипажа — все граждане России. Удар был нанесен с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров. Судно получило тяжелые повреждения и легло в дрейф, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все моряки спаслись и уже прибыли в Россию.

13 марта береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, шедший под флагом Коморских Островов в Балтийском море. По подозрению в использовании поддельных документов шведский суд отправил капитана судна под стражу.

20 марта ВМФ Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, корабль относится к «теневому флоту» России и якобы нарушал международное морское право.