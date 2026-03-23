Как в Москве вручали премию «Ника» — 2026

23 марта в театре имени Моссовета в Москве проходит 39-я церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника».

Вручение одной из основных российских наград в области искусства посетили множество знаменитостей. По красной дорожке прошли актрисы Ирина Безрукова, Софья Гершевич, Дарья Екамасова, Дарья Котрелева, Елена Валюшкина, Ольга Сутулова, Екатерина Волкова и другие.

Из актеров среди прочих церемонию посетили Владимир Машков, Леонид Каневский, Константин Хабенский, Владимир Канухин, Евгений Стычкин, Павел Прилучный и Даниил Воробьев. Режиссерский цех представлен Евгением Марчелли, Евгением Гришковцом, Феликсом Умаровым, Константином Бронзитом, Сергеем Трофимовым, Игорем Максимчуком и Станиславом Соколовым.

Премия собрала и множество звездных пар — перед прессой и зрителями предстали Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Юра Борисов и Анна Шевчук, Илья Малаков и Ангелина Стречина, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Как сообщает ТАСС, специальную награду за вклад в кинематографические науки, кино и образование получил посмертно ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

— Премию «Ника» за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский. Ему вручили награду за роль в фильме «Здесь был Юра»;

— Национальную кинематографическую премию за лучшую женскую роль получила Светлана Крючкова;

— Статуэтку «Ника» в номинации «открытие года» получил режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров;

— Фильм «Ветер» режиссера Сергея Члиянца получил премию «Ника» как лучший игровой фильм;

— «Ветер» получил еще три статуэтки: за «Лучший звук», «Лучшую операторская работу» и «Лучший сценарий»;

— В номинации «лучшая мужская роль второго плана» статуэтку получил Владимир Машков за фильм «В списках не значился»;

— «Нику» за лучшую женскую роль второго плана получила Елена Лядова, снявшаяся в фильме «Чистый лист»;

— Премию за лучшую режиссуру получил Бакур Бакурадзе за работу над фильмом «Лермонтов»;

— Статуэтку «Ника» в специальной номинации «честь и достоинство» получила режиссер Алла Сурикова;

— «Нику» за лучший сериал получила работа «Хроники русской революции»;

— Картина «Булгаковъ» режиссера Станислава Соколова получила награду за лучший анимационный фильм;

— Статуэтку за лучший неигровой фильм получила картина «К другому берегу. Станиславский в новом свете»;

— Три награды получил фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Картина победила в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам», за лучшую музыку, и за лучший монтаж;

— В номинации «лучшая работа художника» статуэткой «Ника» был награжден Сергей Агин.