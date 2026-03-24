Россиян предупредили о штрафе за хранение старой мебели на балконе

РИА Новости: хранение старой мебели на балконе грозит штрафом до 15 тыс. рублей
Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, стоит помнить о возможных штрафах до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности, связанных с хранением старых вещей на балконах. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ, занимающейся общественной экспертизой законопроектов и нормативных актов, Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

По его словам, скопление старой мебели и других легковоспламеняющихся предметов на балконе представляет собой серьезную опасность, так как они могут легко загореться от случайно залетевшего окурка. Кроме того, загроможденный балкон может препятствовать использованию пожарных люков и лестниц, предназначенных для эвакуации в случае пожара. За подобные нарушения предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ, размер которого для граждан варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, захламление балкона является неправомерным использованием жилого помещения и также влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями), за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Машаров подчеркнул, что на балконе безопасно хранить такие вещи, как велосипеды, лыжи, комнатные растения, а также садовую мебель, предназначенную для отдыха.

Ранее россиян предупредили о штрафах за захламление подъездов.

 
