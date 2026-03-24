Кирилл Дмитриев рассказал о возможных опасных последствиях кризиса в Ормузском проливе

Сложившаяся ситуация в Ормузском проливе может вызвать сельскохозяйственный кризис. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию международного рейтингового агентства S&P Global о влиянии конфликта вокруг Ирана и фактического прекращения судоходства через Ормузский пролив на мировой рынок удобрений. По словам Дмитриева, Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений ставят на очередь сельскохозяйственный кризис.

23 марта официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран не видит необходимости в минировании района Персидского залива, поскольку Тегеран полностью контролирует как его, так и Ормузский пролив.

До этого агентство Associated Press сообщило, что Совет обороны Исламской Республики может разместить морские мины по всему Персидскому заливу в случае наземного вторжения со стороны США и Израиля.

Ранее в ООН рассказали, занимается ли Гутерриш вопросом открытия Ормузского пролива.