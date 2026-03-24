В России хотят расширить контроль за счетами россиян с признаками бизнеса

Правительство одобрило законопроект, который обяжет Центробанк передавать в Налоговую службу (ФНС) сведения о гражданах, которые получают на банковскую карту доход без уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других банках даже без проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за их безналичными доходами», — следует из публикации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что он расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ РФ в рамках мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Отмечается, что изменения вступят в силу, когда поправки будут внесены в Налоговый кодекс.

Предполагается также изменить закон о противодействии отмыванию преступных доходов и закон о финансировании терроризма, передает агентство. Согласно законодательной новелле, ФНС будет отправлять в Банк России данные об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся предпринимателями.

До этого депутататы Госдумы в рамках второго пакета антимошеннических мер анонсировали отключение международных звонков россиянам старше 60 лет. В этом же законопроекте предполагается ввести в России детские сим-карты с запретом принимать на них SMS-коды подтверждения аутентификации.



