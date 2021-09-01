Блогера приклеили к машине скотчем и прокатили на скорости 180 км/ч

Блогер Данил Мясников опубликовал в своем Instagram видео опасного эксперимента – его примотали скотчем к боковой части Chevrolet Camaro и разогнали машину до 180 км/ч.

На кадрах видно, как разгоняется автомобиль и как он несется по дороге с примотанным к нему блогером.

Ранее подобный инцидент произошел в в районе «Москва-Сити»: блогер приклеил девушку к крыше автомобиля Bentley, а также приковал свою руку к ее. При этом у неизвестной в момент поездки был заклеен рот. Также за данной машиной, по предварительным данным, числится 68 неоплаченных штрафов на сумму почти в 80 тыс. рублей.

До этого блогер Михаил Литвин заплатил мужчине 85 тыс. рублей за подъем в воздух, прикрепленным к вертолету. Позднее воздушное судно у владельца отобрали, а в отношении пилота Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.