Модель заплатила $12 тыс, чтобы появиться обложке популярного мужского журнала

Некоторые западные модели платят по несколько тысяч долларов за то, чтобы их разместили на обложках популярных мужских журналов. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что модель Калифорнии по имени Белла Баез, продала сумки Chanel, которые ей подарил бывший парень, и заплатила $12000 за то, чтобы ее поместили на обложку журнала Maxim New Zealand в прошлом году.

По данным издания, Джульетта Амелия, 45-летняя массажистка из Флориды, в 2018 году «сделала» обложку восьми международных изданиям Playboy, в том числе в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Испании, Дании, Южной Африке и Португалии.

Амелия, которая сейчас продает копии этих обложек, а также другие «изображения без цензуры» на своем веб-сайте, в тот же период попала на первую полосу мужского журнала FHM в Южной Африке и Австралии.

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