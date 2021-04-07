Принц Гарри спродюсирует сериал на Netflix

Принц Гарри выступит в роли исполнительного продюсера нового проекта стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Independent.

Документальный сериал, получивший название «Сердце непобежденных», будет посвящен спортивным соревнованиям Invictus Games («Игры непокоренных»). В этих состязаниях принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, которые получили инвалидность.

В качестве создателя проекта выступит благотворительный фонд принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Стримингтовый сервис в своем заявлении отмечает, что в сериале покажут «военнослужащих, которые прошли через травмы и болезни, изменившие их жизнь, и их путь к Invictus Games». Следующий этап соревнований должен состояться в 2022 году в Гааге.

Ранее стало известно, что принц Гарри устроился на работу.