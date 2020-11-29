СМИ: Меланья Трамп собралась написать мемуары

Первая леди США Меланья Трамп решила написать мемуары о жизни в Белом доме. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

«Меланья собирается написать свои мемуары о Белом доме. И это ее шанс заработать собственные деньги», — заявил источник.

Отмечается, что первая леди уже консультировалась по поводу написания книги.

Собеседник издания подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддержал ее начинание.

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