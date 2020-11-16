Французское СМИ опубликовало некрологи живым знаменитостям, в том числе Елизавете II

Радио France Internationale опубликовало некрологи нескольким живущим знаменитостям, среди которых королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает «Би-би-си».

Кроме того, СМИ также посвятило некрологи американскому актеру Клинту Иствуду, бразильскому футболисту Пеле и французской актрисе Брижит Бардо.

В RFI отметили, что публикация заранее написанных некрологов произошла по «технической ошибке», когда сайт переводился в другую систему управления.

«Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам», — подчеркнули в СМИ.

В списке личностей, чьи некрологи были обнародованы RFI, также значатся бывший президент США Джимми Картер, кубинский революционер Рауль Кастро и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.