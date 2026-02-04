Поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов с бензином в Тамбовской области

Восемь поездов задерживаются в связи со сходом вагонов в Тамбовской области

Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об этом сообщается на странице РЖД в Telegram.

Там уточнили, что речь идет о поездах №3, №27, №101, №739, следующих в Москву из Кисловодска, Симферополя, Адлера и Воронежа, а также

№35, который идет из Адлера в Санкт-Петербург, поезд №37, вышедший с Имеретинского курорта в Нижний Новгород. Задерживаются в пути также поезда №139 Кисловодск — Архангельск и №266 Москва — Новороссийск.

Как отмечается в сообщении, в данный момент принимается решение о запуске поездов по альтернативному маршруту.

В РЖД отметили, что во всех поездах пассажирам оказывается вся необходимая помощь, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

До этого появилось видео пожара, который произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, где загорелись пять цистерн с топливом.

Очевидцы сообщают о взрывах и густом дыме, поднимающемся с места происшествия. В социальных сетях распространяются видеозаписи, снятые в районе станции. Видно, как после взрывов в небо поднимается огромный столб пламени.

В РЖД подтвердили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание устраняют пожарные. На место направлены восстановительные поезда.

Ранее 16 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае.