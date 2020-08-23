Конкурс «Миссис Россия — 2020» выиграла многодетная мать из Нижнего Новгорода
В конкурсе «Миссис Россия — 2020» победу одержала жительница Нижнего Новгорода и многодетная мать. Об этом сообщает Instagram фонда «Планета женщин», который выступает организатором фестиваля.
Отмечается, что этот титул получила мать троих детей Дарья Иванова.
«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — написала Иванова в своем Instagram.
Как сообщает ТАСС, женщина во время церемония награждения заявила, что она будет стремиться продвигать ценности данного конкурса, коими являются «материнство и добро».
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��МИССИС РОССИЯ 2020 - ДАРЬЯ ИВАНОВА (37 ЛЕТ, 3 ДЕТЕЙ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) @ivanova007 Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020