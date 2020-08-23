Конкурс «Миссис Россия — 2020» выиграла многодетная мать из Нижнего Новгорода

В конкурсе «Миссис Россия — 2020» победу одержала жительница Нижнего Новгорода и многодетная мать. Об этом сообщает Instagram фонда «Планета женщин», который выступает организатором фестиваля.

Отмечается, что этот титул получила мать троих детей Дарья Иванова.

«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — написала Иванова в своем Instagram.

Как сообщает ТАСС, женщина во время церемония награждения заявила, что она будет стремиться продвигать ценности данного конкурса, коими являются «материнство и добро».

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