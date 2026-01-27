Размер шрифта
Над российскими регионами сбили 18 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще по четыре над Крымом и акваторией Черного моря, три — над Брянской областью, один — над Курской областью.

Утром 27 января Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. По данным ведомства, наибольшее число дронов — девять — было сбито над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Брянской области.
 
