Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.

Источник газеты сообщил, что шейх уверен, что жена изменяла ему с телохранителем, бывшим британским офицером.

Отмечается, что принцесса Хайя одаривала охранника дорогими подарками, что вызвало подозрения у семьи супруга.

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума, недавно вместе с детьми сбежавшая от мужа, оказалась в Лондоне. Она готовится к разводу — слушания пройдут в суде Лондона 30 июля.

О том, что Хайя Бинт аль-Хусейн вместе с детьми покинула мужа, запасшись суммой денег в размере $39 млн, британские СМИ сообщили несколько дней назад.