Елизавета II вручила Кейт Миддлтон орден на жестяную свадьбу

Британская королева Елизавета II наградила супругу своего внука герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом в день 8-летней годовщины свадьбы. Об этом сообщается в твиттере королевской семьи.

Отмечается, что Кейт Миддлтон и принц Уильяма состоят в браке уже восемь лет. Королева приняла решение наградить Миддлтон орденом, который вручается за службу монарху.

«Решения о присуждении Королевского Викторианского ордена принимает королева лично, орден присуждается за службу монарху», — говорится в сообщении.

Восьмилетнюю годовщину свадьбы называют жестяной свадьбой.

Ранее сообщалось, что первой любовью Кейт Миддлтон оказался звезда «Аббатства Даунтон».