Глава МИД Австрии захотела повторить танец с Путиным
Министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что хотела бы станцевать с российским президентом Владимиром Путиным во второй раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Она подчеркнула, что Путин хорошо танцует.
«Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве», — сказала Кнайсль.
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Она также добавила, что Путин танцует лучше, чем министр иностранных дел Британии Джереми Хант.
11-12 марта Кнайсль прибудет в Москву с рабочим визитом, где проведет встречу главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
В августе прошлого года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии Путин произнес тост по-немецки и станцевал с министром.