Глава МИД Австрии захотела повторить танец с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/11900773/RTS1XSID-pic905-895x505-41776.jpg">

Министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что хотела бы станцевать с российским президентом Владимиром Путиным во второй раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Она подчеркнула, что Путин хорошо танцует.

«Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве», — сказала Кнайсль.

Реклама

Она также добавила, что Путин танцует лучше, чем министр иностранных дел Британии Джереми Хант.

11-12 марта Кнайсль прибудет в Москву с рабочим визитом, где проведет встречу главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

В августе прошлого года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии Путин произнес тост по-немецки и станцевал с министром.