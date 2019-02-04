NYT узнала секрет загара Трампа

Источник в Белом доме на условиях анонимности рассказал, что фирменный загар президента США Дональда Трампа является результатом «хороших генов». Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание также приводит слова одноклассника Трампа, который утверждает, что нынешний американский лидер еще со школы является «фанатом ультрафиолетового излучения». При этом три источника в Белом доме рассказали газете, что не обнаружили там ничего, что напоминало бы солярий.

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Источник также заявил, что перед телеэфирами Трамп наносит на лицо пудру — прозрачную, а не бронзового оттенка, — подчеркнул он.

Ранее СМИ высмеяли единственный ланч, запланированный в расписании Трампа.