Британец случайно купил на аукционе сейф с более чем $7 млн

Гражданин Великобритании случайно приобрел на телевизионном аукционе склад с сейфом, в котором оказалось £5,8 млн($7,3 млн). Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, сама покупка обошлась ему всего в £390($494).

Как отмечается, сейф сразу открыть не удалось. Для этого мужчине пришлось воспользоваться услугами слесаря. Первый человек, который вызвался помочь взломать сейф, с задачей не справился. Вторая попытка оказалась удачной.

Ранее сообщалось, что британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет.