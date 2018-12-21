СМИ подсчитали стоимость рождественского наряда Меган Маркл
Супруга принца Гарри Меган Маркл пришла на рождественский обед к королеве Великобритании в дорогом наряде. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, его стоимость составила £140 тыс. ($177 тыс.).
Помимо этого, Маркл надела браслет, цена которого £139 тыс. ($176 тыс.).
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Подчеркивается, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пришла в более скромном наряде стоимостью £305 ($385).
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл посетили рождественский ужин королевы Великобритании.