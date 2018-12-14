СМИ узнали о планах Трампа на рождественские каникулы
Президент США Дональд Трамп намерен отправиться в свое поместье Mar-a-Lago в штате Флорида на рождественские и новогодние каникулы. Об этом пишет газета The Palm Beach Post.
По данным издания, отпуск американского лидера может продлиться с 21 декабря по 6 января, в связи с чем Федеральное управление гражданской авиации США уведомило пилотов о необходимости избегать полетов над поместьем президента в этот период.
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При этом газета отметила, что точная дата прибытия и вылета президентского лайнера Air Force One в аэропорт Палм Бич остается неизвестной.
Как отмечается, в прошлогодние рождественские каникулы Трамп провел в поместье во Флориде 12 дней.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп передаривает сыну подарки от других людей.