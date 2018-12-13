Меланья Трамп вслед за мужем раскритиковала СМИ

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Меланья Трамп, супруга американского президента Дональда Трампа, заявила в интервью Fox News, что «оппортунисты» от СМИ используют ее имя для собственного продвижения.

При этом первая леди подчеркнула, что готова поступать так, как считает нужным, несмотря на возможную критику со стороны СМИ.

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«Я знаю, что меня будут критиковать, <...> но я буду поступать так, как считаю нужным для страны и людей», — заметила Трамп.

Она заключила, что старается жить «осмысленно».

Дональд Трамп известен своим критическим отношением к СМИ — он неоднократно публично критиковал «фейковые новости» в целом и некоторые отдельные медиа в частности.

Ранее Трамп заявила о необходимости «давать отпор» в соцсетях.