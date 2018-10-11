Сергей Шнуров и Матильда выставили на продажу свой дом

Музыкант Сергей Шнуров и его бывшая супруга Матильда выставили на продажу свою квартиру в историческом центре Петербурга, сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что ни Шнурова, ни Матильду в этой квартире не видели с весны 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров снова решил жениться.

Как утверждается, Сергей Шнуров заявил, что жизнь ничему его не учит, после того, как решил снова заключить брак почти через два месяца после развода с экс-супругой Матильдой.