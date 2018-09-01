Билл Клинтон засмотрелся на фигуру Арианы Гранде на похоронах Ареты Франклин

Экс-президент США Билл Клинтон засмотрелся на фигуру певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах певицы Ареты Франклин.

Американский комик Тим Янг опубликовал в твиттере видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым восхищением смотрит на певицу.

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Пользователи твиттера поспешили раскритиковать бывшего президента, назвав его «извращенцем», а его поведение «отвратительным».

Накануне в Детройте состоялось прощание с «королевой соула» Аретой Франклин. Присутствовавший там Клинтон также выступил с прощальной речью.

В январе 2017 года поведение Клинтона также спровоцировало скандал. Экс-глава государства на инаугурации президента Дональда Трампа засмотрелся на его дочь Иванку, за что получил укоризненный взгляд от своей супруги Хиллари.