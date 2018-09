Билл Клинтон засмотрелся на фигуру Арианы Гранде на похоронах Ареты Франклин

Экс-президент США Билл Клинтон засмотрелся на фигуру певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах певицы Ареты Франклин.

Американский комик Тим Янг опубликовал в твиттере видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым восхищением смотрит на певицу.

Пользователи твиттера поспешили раскритиковать бывшего президента, назвав его «извращенцем», а его поведение «отвратительным».

Накануне в Детройте состоялось прощание с «королевой соула» Аретой Франклин. Присутствовавший там Клинтон также выступил с прощальной речью.

В январе 2017 года поведение Клинтона также спровоцировало скандал. Экс-глава государства на инаугурации президента Дональда Трампа засмотрелся на его дочь Иванку, за что получил укоризненный взгляд от своей супруги Хиллари.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y