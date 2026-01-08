В США заявили о приглашении в Вашингтон российских депутатов

Четверо депутатов российской Госдумы приглашены в январе в столицу США для участия в консультациях с американскими парламентариями, в том числе об урегулировании украинского конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

По ее словам, Госдепартамент США разрешил ей отправить приглашение в Москву четверым российским депутатам на встречу с членами конгресса относительно мирных переговоров и других вопросов.

Луна подчеркнула, что мир всегда должен одерживать верх, а ведущую роль на переговорах должны играть здравомыслящие люди.

5 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренности с Россией по вопросу Украины в обозримом будущем.

3 января Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона хочет прекращения конфликта на Украине. Глава Белого дома напомнил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы он был президентом. Трамп подчеркнул, что «не в восторге» от подхода президента РФ Владимира Путина к урегулированию.

