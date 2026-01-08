Размер шрифта
Новости. Общество

Врач рассказала, какую обувь опасно носить зимой

Врач Смирнова: обувь в холодное время года не должна быть тесной
Обувь в холодное время года не должна быть тесной, сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отеки. Об этом РИА Новости рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

По ее словам, плоская подошва у обуви и высокий каблук одинаково вредны. Оптимальная высота каблука составляет три-четыре сантиметра.

До этого руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping Елизавета Попова рассказала, что зимой стоит присмотреться к угги с декольте, лоферам, ботинкам байкера и не только.

Также стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова рассказала, что
зимой волосы живут в режиме постоянного стресса: на улице холод и ветер, в помещении — сухой горячий воздух, а между этими двумя крайностями мы еще добавляем шапку, капюшон, шарф. В результате появляется ломкость по длине, тусклость, электризация, зуд кожи головы, ощущение сухости на кончиках.

Ранее россиянам рассказали, сколько нужно гулять зимой, чтобы не заболеть.

