Работающим пенсионерам пообещали ежегодный перерасчет пенсий

Правительство России собирается и в дальнейшем продолжить ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В них говорится, что страховые пенсии таких пенсионеров планируют пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год.

С 1 января страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6%. Также выросла стоимость пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) и размер фиксированной выплаты. Стоимость одного балла увеличилась с 145,69 рубля до 156,76 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9,6 тысячи рублей против примерно 8,9 тысячи рублей в 2025 году.

До этого сообщалось, что в России продолжат индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции.

Ранее в Госдуме назвали пять главных способов увеличить пенсию.