Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

ОП: В России снизят возраст для принесения присяги при приобретении гражданства
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

С 9 января снизится возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при получении российского гражданства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что в России начнет действовать соответствующий закон.

«Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства», — сказал Машаров.

По его словам, это изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство России.

Машаров также отметил, что ранее лица, не достигшие 18 лет, освобождались от принесения присяги. Он уточнил, что речь идет только о тех людях, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Изменения были внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России и выдачи ВНЖ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576817_rnd_7",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+