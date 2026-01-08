В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

ОП: В России снизят возраст для принесения присяги при приобретении гражданства

С 9 января снизится возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при получении российского гражданства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что в России начнет действовать соответствующий закон.

«Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства», — сказал Машаров.

По его словам, это изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство России.

Машаров также отметил, что ранее лица, не достигшие 18 лет, освобождались от принесения присяги. Он уточнил, что речь идет только о тех людях, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Изменения были внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России и выдачи ВНЖ.