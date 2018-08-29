Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз

Американский актер Эдди Мерфи и его возлюбленная Пейдж Батчер во второй раз станут родителями. Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи. При этом у 57-летнего Мерфи есть еще восемь детей от отношений с другими женщинами. По словам актера, его мир вращается вокруг них.

Реклама

Уточняется, что 39-летняя австралийская модель Батчер встречается с Мерфи уже в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что Елизавета II в седьмой раз стала прабабушкой. Внучка королевы Великобритании Зара Тиндолл родила вторую дочь.