СМИ рассказали о работе бренда Иванки Трамп в условиях торговой войны США и Китая

Высокие тарифы на китайские товары, установленные президентом США Дональдом Трампом в ходе торговой войны с Китаем, не затронули бренд обуви и одежды советника и дочери президента Иванки Трамп, пишет South China Morning Post.

В материале отмечается, что китайские производители продолжают делать продукцию для одноименного бренда Иванки Трамп. Как сообщает издание, ее продукция не только освобождена от тарифов, но бизнес дочери президента США также растет.

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В обувной фабрике Chengdu Kameido в китайской провинции Сычуань рассказали, что ранее они поставляли обувь для бренда Ivanka Trump. Представитель компании сказал, что фабрика подала заявку на поставку 140 тыс. пар обуви, хотя до этого компания выполнила заказы на не менее 10 тыс. пар для бренда.

6 июля США ввели дополнительный тариф в 25% на китайские товары на сумму $34 млрд. Тарифы затронули сотни видов товара от лодок до медицинских устройств и автозапчастей.

В КНР сообщили о контрмерах против пошлин США.