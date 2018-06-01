СМИ оценили любовь к фастфуду в высшем руководстве Северной Кореи

Открытие первого ресторана западной сети фастфуда в Северной Корее стало бы ощутимым сдвигом в экономической политике режима КНДР с сильным госконтролем, пишет Newsweek.

Ранее телекомпания NBC раскрыла доклад ЦРУ, из которого следовало, что Пхеньян с большей вероятностью согласится на открытие сети американских бургерных, чем полностью откажется от своей ядерной программы.

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КНДР — одна из немногих стран, в которой нет ни одного ресторана сети McDonalds, отмечает Newsweek.

Издание пишет, что пристрастия лидера КНДР Ким Чен Ына к американскому фастфуду пока не ясны. Однако за время учебы в Швейцарии он полюбил сыр и «решти» (национальное блюдо из тертого картофеля с различными добавками). Это швейцарское блюдо было приготовлено южнокорейским поваром в связи с третьим межкорейским саммитом, на котором встретились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Несмотря на неосведомленность о вкусах Ким Чен Ына, известно отношение к фастфуду его отца — Ким Чен Ира. Его личный шеф-повар Кенджи Фуджимото в 2013 году признался в интервью GQ, что однажды тот отправился в Пекин, чтобы заказать «биг мак». По его воспоминаниям, правящая семья КНДР также высоко ценила суши, японскую мраморную говядину, французское вино и шампанское.

То же можно сказать и о пристрастиях северокорейской элиты. Издание отмечает, что они никогда не испытывали трудностей в доступе к еде, которую нельзя было достать на всей территории страны. На протяжении десятилетий чиновники могли позволить себе импорт таких деликатесов, как бургеры и другой популярный фастфуд.