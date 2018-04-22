Меню первого обеда с «Титаника» продали на аукционе

На аукционе в Великобритании было продано меню первого обеда, который был подан на лайнере «Титаник», передает «Би-би-си».

Сообщается, что меню обеда, который был подан офицерам в первый день ходовых испытаний лайнера 2 апреля 1912 года, было продано за $140 тысяч.

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В меню вошли осветленный говяжий или куриный бульон, «сладкое мясо», ягненок в мятном соусе, семга, жареная курица, тушеная ветчина со шпинатом, цветная капуста и вареная картошка в качестве гарнира, а также пудинг, королевские груши и пирожные на десерт.

Меню забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтоллер. Он передал его своей жене в день, когда судно покинуло порт Саутгемптона 10 апреля 1912 года.

Торги были организованы аукционным домом Aldridge & Son, который специализируется на продаже предметов, связанных с «Титаником», они проводились в британском городе Девайзес, в графстве Уилтшир.