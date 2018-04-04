Стал известен титул нерожденного ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Третий ребенок королевской четы станет пятым в очереди на британский престол следом за своей сестрой принцессой Шарлоттой. Об этом сообщает портал Popsugar.

Согласно данным королевского историка Марлен Коэниг, официальным титулом ребенка станет Его или Ее Королевское Величество Принц или Принцесса Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Однако Кейт и Уильям — герцог и герцогиня Кембриджские, следовательно, к новорожденному младенцу нужно будет официально обращаться как к Его/Ее Королевскому Величеству Принцу/Принцессе, дальше следует имя, Кембриджской.

Пара ожидает рождения ребенка в середине апреля, он станет братом или сестрой Джорджа (4 года) и Шарлотты (2 года).