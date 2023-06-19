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Инфографика

Производственный календарь на 2024-й год

Министерство труда и соцзащиты опубликовало проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Согласно документу, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней: каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

В честь Дня защитника Отечества выходными будут дни с 23 по 25 февраля. Отмечать Международный женский день в 2024 году россияне будут с пятницы по воскресенье — с 8 по 10 марта.

Майские праздники будут поделены на две части по четыре дня – с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. Нерабочими традиционно будут День России 12 июня (среда) и День народного единства 4 ноября (понедельник).

Депутаты Госдумы предлагали, чтобы на Новый год россияне отдыхали с 1 по 3 января, а на майские праздники — с 1 по 9 мая. Однако Минтруд не поддержал идею и решил сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками. Как будет выглядеть календарь выходных дней на 2024 год — в инфографике «Газеты.Ru».

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